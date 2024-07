Tchad : le mariage traditionnel, entre héritage cultuel et défis modernes

Le mariage traditionnel au Tchad est profondément ancré dans les idéaux et coutumes anciens, souvent réfractaires au changement.



Il respecte la tradition et la culture des sociétés qui le pratiquent. Dans la coutume africaine, et en particulier dans de nombreuses sociétés tchadiennes, le mariage traditionnel est une affaire familiale et tribale.



L'union entre un homme et une femme est orchestrée par les familles respectives, et non par les futurs époux eux-mêmes. Une fois qu'un homme est considéré comme mature et majeur, il ne se préoccupe pas de chercher sa future compagne ; ce sont ses parents, jugés sages et avertis, qui font le choix à sa place.



Les parents du futur époux recherchent une fille dans une famille respectée et de renommée, non pas pour sa beauté physique, mais pour sa beauté intérieure et ses qualités morales. Cette fille est observée par ses futurs beaux-parents, pendant des années.



Si ses caractères sont confirmés, les parents du jeune homme viennent demander sa main. Simultanément, les parents de la future épouse étudient également le garçon, pour s'assurer qu'il possède une bonne moralité. Si les deux familles sont d'accord, le mariage est organisé, et des objets symboliques sont offerts en guise de dot (noix de cola, bracelets, couteaux, cauris ou monnaie traditionnelle).



Bien que ce mariage soit respectueux des traditions, il n'est pas sans conséquences, tant positives que négatives. Parmi les aspects négatifs, on trouve le divorce, la méconnaissance des conjoints, le manque de véritable amour, de complicité et de confiance.



En revanche, les aspects positifs incluent la résolution rapide des conflits, la bonne moralité des conjoints, la construction d'une fraternité et l'éducation dans une seule coutume.



Le processus du mariage traditionnel était rigoureusement respecté par nos grands-parents. Cependant, ces multiples conséquences freinent une ouverture vers le monde moderne.



Bien que cette pratique ait ses avantages, il est essentiel que les parents renforcent l'éducation des jeunes, dès le plus jeune âge, pour assurer la réussite de ce type de mariage dans toutes les communautés.