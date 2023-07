Tchad : le ministère de l'Aviation civile "n'est pas responsable" des incidents de Faya

Dans un communiqué signé de son attaché de presse, Nokour Barkaï, le ministère de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale se dédouane des tristes événements d'hier, 6 juin à Faya Largeau. En effet, le ministère est accusé d'avoir déguerpi la population au profit d'une réhabilitation et d'une extension de l'aéroport de cette ville. C'est plutôt la construction d'un marché de bétail conformément à la réalisation du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), informe le communiqué.



Quant à la construction de l'aéroport proprement dit, le communiqué informe qu'une "étude de délimitation, de recensement et d'évaluation en vue de mesurer l'impact du projet de mise aux normes OACI de l'aéroport" est menée par une équipe depuis le 16 juin. Le ministère précise par ailleurs qu'il "met un accent particulier sur la communication et la sensibilisation" quand il s'agit d'un projet de telle envergure.