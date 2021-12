Tchad : le ministère de l’Élevage prévient les conflits agropastoraux au Moyen-Chari

La formation vise à outiller les différents participants sur les notions, outils et méthodes afin d’avoir un regard actuel sur la sensibilisation, la prévention des conflits et la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles du Tchad.



Le délégué provincial de l’Elevage du Moyen Chari, docteur Ngolbé Madji se dit fier de cette initiative. "Je suis content de l’organisation de cet atelier et j'invite les participants à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de détecter réellement les véritables conflits agropastoraux au Tchad, diagnostiquer et trouver des pistes de solutions", déclare-t-il.



Le secrétaire exécutif de la plateforme Pastorale du Tchad, membre du Consortium (ACCEPT), Ahmed Mohamed Nadif affirme que le projet ACCEPT qui a débuté depuis 2019 a pu diagnostiquer certains problèmes agropastoraux dans la province du Moyen Chari et plus particulièrement dans le département du Bahr Koh. "A cet effet, j'invite les participants à faire preuve de courage et de dynamisme dans le travail", martèle t-il.



Le préfet du département du Barh Koh, Nadjita Makia Louise, salue les efforts fournis par le gouvernement de transition qui s’est engagé avec les partenaires techniques et financiers à aider les communautés à surmonter certaines difficultés rencontrées dans le monde rural. "Je suis persuadé que les leaders des communautés des producteurs, les responsables des instances de règlement des conflits et les autorités administratives et traditionnelles seront véritablement formés en technique de sensibilisation, prévention et résolution des conflits avec l'appui du gouvernement", indique Nadjita Makia Louise.