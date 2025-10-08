Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le ministère de l’Environnement organise un atelier d’information et de concertation en vue de la COP30


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 8 Octobre 2025



Tchad : le ministère de l’Environnement organise un atelier d’information et de concertation en vue de la COP30
Le ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable a organisé, le 8 octobre 2025, un atelier d’information et de concertation avec les parties prenantes, dans le cadre de la préparation de la participation du Tchad à la COP30.

Dans son allocution, Mme Fatima Goukouni Wedeïye, ministre de l’Environnement, a rappelé que cet atelier, placé sous le thème : « Informations, sensibilisation et concertation des parties prenantes pour bâtir une position nationale ambitieuse et inclusive pour la COP30 », vise à garantir une participation réellement inclusive et une coordination efficace des acteurs sur les enjeux, objectifs et processus de cette conférence mondiale.

Elle a souligné que les phénomènes météorologiques extrêmes observés au Tchad comme ailleurs ne doivent pas être perçus comme de simples caprices de la nature, mais comme les symptômes d’une planète en souffrance, fragilisée par la surconsommation et les comportements humains. Pour le Tchad, les enjeux sont considérables : l’économie, les écosystèmes, la sécurité alimentaire et la santé des populations sont directement menacés.

La ministre a rappelé que la raréfaction des ressources naturelles provoque déjà des conflits, notamment entre agriculteurs et éleveurs, ce qui risque de fragiliser davantage le tissu social. Toutefois, elle estime que cette menace constitue aussi une opportunité : celle de construire un avenir résilient, sobre en carbone et équitable pour tous.

Enfin, Mme Fatima Goukouni Wedeïye a insisté sur le fait qu’aucun acteur isolé, qu’il s’agisse d’un ministre ou d’une organisation, ne peut relever seul ce défi. La réponse exige un travail collectif, cohérent et concerté.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/10/2025

Tchad : N'Djamena, pourquoi certains administrateurs tchadiens fuient le micro ?

Tchad : N'Djamena, pourquoi certains administrateurs tchadiens fuient le micro ?

Tchad : conservation, les acquis de Zakouma menacés par l’improvisation Tchad : conservation, les acquis de Zakouma menacés par l’improvisation 07/10/2025

Populaires

Tchad : N'Djamena, pourquoi certains administrateurs tchadiens fuient le micro ?

07/10/2025

Rome : le Tchad à l’honneur lors d’un grand événement mondial sur le coton

07/10/2025

Tchad : les retraités dénoncent onze ans de rappels impayés et des pensions insuffisantes

07/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/10/2025 - Gontran Temandang

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société 06/10/2025 - Issa Mahamat Saleh

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter