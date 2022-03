Tchad : le ministère de la Santé échange avec la presse sur la campagne de vaccination contre le Covid-19

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, a échangé avec les médias ce 22 mars 2022, dans la salle de réunion dudit ministère, sur la campagne de vaccination contre le Covid-19, qui démarre le 24 mars 2022.



En effet, du 24 mars au 4 avril 2022, une campagne de vaccination contre le Covid-19 sera menée dans dix provinces du pays, par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers.



Les dix provinces ciblées sont le Chari Baguirmi, Logone occidental, Logone oriental, Mandoul, Mayo Kebbi Est, Mayo Ouest, Moyen Chari, Salamat, Sila et Tandjilé. Elle concerne toute personne âgée de 18 ans et plus car, celle-ci protège toute la communauté. Au cours de cette communication, en tant qu’acteurs intervenant dans la sensibilisation de la campagne de vaccination contre le Covid-19, les hommes de médias ont pris connaissance sur la pandémie du coronavirus, à travers les différentes interventions des experts en santé.



L'objectif général de cette rencontre d'échange, est de susciter, d'ici à la fin de la campagne, une demande de 100% des receveurs prioritaires sur la vaccination contre le Covid-19, en vue de vacciner au moins 48% de la population.



L'objectif spécifique est d'appuyer les activités de communication (plaidoyer, mobilisation sociale, communication interpersonnelle, communication de masse, renforcement des capacités des acteurs de première ligne), d'appuyer les activités de communication à travers les médias et réseaux sociaux (journalistes, bloggeurs, journaux en ligne).



Les autorités et les différents leaders sont engagés, accompagnent la campagne à toutes les phases et encouragent leurs communautés à se faire vacciner. Les radios organisent des émissions interactives, des spots et messages radiodiffusés et une communication interpersonnelle, pour informer 100% des récepteurs prioritaires sur la vaccination contre le Covid-19, les acteurs des médias et des réseaux sociaux dont les bloggeurs, journaux en ligne, influenceurs U-reporters, ont des capacités renforcées pour appuyer la promotion de la vaccination contre le Covid-19.