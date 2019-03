Tchad : le ministère de la Santé reçoit trois ambulances

La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) a offert ce vendredi 1er mars trois ambulances équipées au ministère de la Santé publique. Le don a été réceptionné par le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, Ndordji Nazer à N'Djamena, puis remis au ministre de la Santé, Aziz Mahamat Saleh.



"Cette intervention de la CEN-SAD qui n'est pas la première et encore moins la dernière, se veut un appui modeste et symbolique à la politique nationale de santé 2016-2030 et à la stratégie nationale de couverture sanitaire universelle du Tchad", a affirmé le secrétaire général de la CEN-SAD, Ibrahim Sani Abani.



Il a appelé les partenaires à soutenir le Tchad et à débloquer des financements dans le cadre du Programme National de Développement pour faciliter l'émergence du pays.



"Je voudrais me féliciter de ce don qui vient en appui aux efforts du Gouvernement tchadien à l'effort d'assurer et de consolider la santé publique et la prise en charge rapide des malades", a souligné le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, Ndordji Nazer.



Les ambulances vont renforcer l'efficacité et la réactivité des services de santé au bénéfice des citoyens.