Tchad : le ministère de la Solidarité apporte son soutien à l'initiative "J'achète, je contribue"

Le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, s'est félicité vendredi du lancement par N'Djamena Food de l'initiative "J'achète, je contribue" visant à nourrir les plus vulnérables. Il a déploré le taux de gaspillage alimentaire, et a annoncé le soutien du ministère à l'initiative.



"On ne sait pas la perte d'aliments que nous faisons. Entretemps, dans les ruelles derrière chez nous, il y a des gens qui n'ont pas de repas. Cette initiative appelle à la solidarité qui nous revêt. Nous devons faire des gestes", a déclaré Dr. Djiddi Ali Sougoudi.



À travers ce projet, de la nourriture sera offerte à des personnes ou familles démunies pour chaque plat acheté chez N'Djamena Food. La nourriture sera livrée sous forme de kits alimentaires qui permettront de nourrir pendant au moins quatre semaines une famille selon sa taille.