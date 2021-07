Tchad : le ministère des Affaires étrangères rend hommage à Adoum Attimer

L'ex-ambassadeur Adoum Attimer, est décédé le 8 juillet 2021 à N'Djamena, à la suite d'une longue maladie. Le ministre des Affaires étrangères Chérif Mahamat Zene a exprimé vendredi sa grande émotion et sa profonde tristesse suite au décès de son collègue.



Haut cadre du ministère des Affaires étrangères, Adoum Attimer fut notamment secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, directeur général de l'administration, directeur du protocole de la Présidence de la République et plusieurs fois ambassadeurs.



"Grand commis de l'État, feu ambassadeur Adoum Attimer fut un serviteur exigeant et dévoué de la République", déclare le ministre Cherif Mahamat Zene qui adresse ses condoléances à sa famille, ses collègues et amis.