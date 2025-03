Tchad : le ministère des Transports et RAZEL Tchad vont réhabiliter l'aéroport Hassan Djamouss

Dans le cadre de l'étude de sécurité relative à la réhabilitation des aires aéronautiques de l'aéroport Hassan Djamouss de N’Djamena, le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie, en collaboration avec Razel Tchad, a organisé ce mardi 11 février 2025, les séances de brainstorming en vue de réaliser les travaux de réhabilitation de l'aéroport international de N’Djamena, dans un hôtel de la place.



Plusieurs experts de l'ASECNA, des AAMAC, des représentants du ministère des Transports, du ministère des Affaires étrangères, ainsi que des responsables des entreprises, se sont réunis pour échanger durant les cinq jours des travaux.



Faut-il le rappeler, le présent projet qui bénéficie d'un financement de la République française, et d'une contrepartie de l'Etat tchadien, vise à réhabiliter la chaussée de la piste, de reconstruire et mettre en conformité la géométrie de raquette, de profiler les accotements, de restructurer les stopways aux seuils, et de reprendre les marquages au sol.



Lançant les travaux, le secrétaire général du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie, Dihoulné Laurent, souligne que la République du Tchad, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), s'est engagée à mettre aux normes, les plates-formes aéroportuaires ouvertes à la circulation aérienne publique, conformément aux exigences et pratiques recommandées de cette organisation.



Cependant, cette étude de sécurité permettra l'identification des dangers fonctionnels, leur classement en terme de gravité et de probabilité d'occurrence, la détermination des mesures d'atténuation des risques associés qui déboucheront sur un plan d'actions que devront mettre les parties prenantes au projet.



En effet, l'aéroport international Hassan Djamouss est doté d'une seule piste de 2 800 mètres sur 45 mètres de large, qui a permis depuis 1984 de faire atterrir et d'accueillir tous les types d'appareils. Cependant, cette piste n'a pas été réhabilitée depuis 2003. Les audits réalisés par le ministère en charge des Transports et de l'Aviation civile, avaient mis en évidence des non-conformités majeures, concernant l'état de la piste qui se trouve en dessous du seuil de réfection.



De même, la vétusté de ces infrastructures avait été également révélée par les missions d'inspection de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), de 2015 et 2017, qui ont retenu l'état de cet aéroport comme principal obstacle à la certification internationale. Cette situation préoccupante a été présentée aux plus hautes autorités de la République qui ont ordonné d'élaborer un projet de réhabilitation de la piste de l'aéroport.



Une étude de faisabilité a alors été réalisée, financée par la délégation de l'ASECNA en charge des activités aéronautiques nationales du Tchad. Le secrétaire général du ministère en charge des transports, Dihoulné Laurent, explique que cet aéroport, une fois rénové et certifié, donnera l'assurance aux exploitants aériens, et permettra d'améliorer le niveau de sécurité et de sûreté aéroportuaire, ainsi que la qualité des services offerts aux voyageurs.



II a ensuite exprimé sa gratitude au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'Etat, pour son implication personnelle dans le déblocage de contrepartie de l'Etat, pour la réhabilitation de cet aéroport, ainsi que l'Agence Française de Développement (AFD), pour son assistance technique, tout en encourageant les partenaires de la mise en œuvre notamment, RAZEL et INDEP qui sont à pied d'œuvre depuis un bon bout de temps.



S'adressant aux participants, Dihoulné Laurent les invite à donner le meilleur d'eux-mêmes durant les travaux, en vue de partager leurs riches expériences d'une part, et d'élaborer un document de qualité prenant en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes d'autre part.