Tchad : le ministère des finances veut identifier ses lacunes et défis

Le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Sabre Fadoul a ouvert, ce vendredi, le 1er séminaire annuel de travail, d’orientation et de coordination des services, placé sous le thème « Agir ensemble pour le bien de commun ». Il séminaire regroupe l’ensemble des services centraux et déconcentrés du ministère des Finances et du Budget, ainsi que quelques gouverneurs des régions frontalières en proie à la fraude.



Ce séminaire a pour objet de proposer des orientations devant permettre de faire évoluer le Ministère des Finances et du Budget vers des perspectives d’efficacité et d’efficience en vue de pallier des lacunes cumulées depuis fort longtemps dans la mobilisation des recettes hors pétrole, et la non maitrise des dépenses publiques. Celles-ci ont fait apparaitre des tensions de trésorerie avec pour conséquence des retards dans le paiement des salaires et des charges de la dette, l’accumulation des arriérés auprès des opérateurs économiques et l’arrêt de nombreux chantiers à l’origine du ralentissement de l’activité économique.



Il s’agira de proposer des réponses concrètes aux principaux défis du ministère des Finances et du Budget en matière de gestion de la dépense publique, de la levée d’impôt et de la mise en œuvre des reformes introduites par la loi organique relative aux finances tant au niveau central que déconcentré. L’objectif général est d’établir ou de proposer des solutions opérationnelles permettant d’améliorer la gestion dans ses différentes composantes (mobilisation de recette, gestion de dépense publique, reformes des finances publiques).



Le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Sabre Fadoul indique que ce séminaire a pour objectif de proposer des orientations claires devant permettre aux services centraux et déconcentrés d’identifier et de surmonter tous les goulots d’étranglement auxquels ils font face et qui handicapent leurs actions.



« En plus de l’objectif d’identification des lacunes et des défis de notre département, le séminaire va permettre de mettre en place les conditions opérationnelles de mise en œuvre des solutions applicables à court, moyen et long terme. Une telle démarche s’inscrit dans le cadre de la recherche de l’efficacité et de l’efficience dans le fonctionnement de notre ministère et la gestion de nos finances publiques », explique le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Sabre Fadoul.



Au total, 200 participants vont se concerter jusqu’à samedi pour proposer des orientations claires sur l’évolution des finances publiques, diagnostiquer le système d’information des services centraux et déconcentrés, envisager des perspectives, et faire un état de lieux des réformes fiscales, douanières et domaniales.