Tchad : le ministère du commerce encadre les prix des aliments

Le ministère du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, a rendu public une liste comportant les prix de vente maxima des produits alimentaires locaux et importés de première nécessité dans la ville de N'Djamena.14 types de produits alimentaires locaux et sept types de produits alimentaires importés sont répertoriés.Les prix sont globalement axés sur l' arrêté du 22 Juin 2019 fixant les prix des denrées alimentaires, dans le cadre de l'opération "Juste prix".Le numéro 1212 est mis à disposition des consommateurs en cas de nécessité, notamment pour dénoncer un commerce qui se livrerait à des augmentations abusives de prix.