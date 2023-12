Tchad : le ministre Abdelkerim Mahamat Abdelkerim mène la campagne référendaire pour le 'OUI' à Goz-Beida

La campagne référendaire pour le "OUI" a été lancée ce vendredi 8 décembre 2023 à Goz-Beida, chef-lieu de la province du Sila. Présidée par Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, ministre des Mines et de la Géologie et chef de mission de la campagne dans le Sila, la cérémonie a vu la participation de conseillers nationaux, de la conseillère à la présidence en charge de la jeunesse, d'autorités administratives civiles, ainsi que de nombreux cadres originaires de la région du Sila, de partis politiques et de diverses organisations.



Lors du lancement de la cérémonie, Abdelkerim Mahamat a souligné l'importance cruciale de cette campagne dans le processus électoral à venir. Il a vivement appelé la population du Sila à se mobiliser massivement pour retirer leurs cartes d'électeur et à voter "OUI" le 17 décembre 2023. Selon lui, ce vote est essentiel pour le développement, la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble dans la province.