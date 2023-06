Tchad : le ministre de l'Aménagement supervise la construction des digues à N'Djamena

Cette visite avait pour objectif de rencontrer les responsables et les techniciens de l'entreprise chinoise CGCOC, qui a remporté le marché, et de rassurer la population quant à leurs préoccupations. Le ministre a souligné l'importance accordée par le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, et le Premier ministre, Saleh Kebzabo, à ces inquiétudes.



Avancement des travaux et délai de livraison



Lors de sa visite, le ministre Mahamat Assileck Halata a constaté que l'entreprise désignée par les autorités avançait bien dans les travaux de construction des digues. Il a rassuré la population en affirmant que l'entreprise progressait conformément au calendrier prévu et espérait achever les travaux dans les trois mois impartis.



Le ministre a précisé que cette digue en construction serait également une voie routière praticable, permettant aux voitures de circuler et aux piétons de se déplacer. Il a expliqué que le ministère avait anticipé cette situation d'inondation depuis janvier, mais qu'il manquait de ressources financières. C'est pourquoi le président de la République a pris la décision urgente de financer la construction de cette digue sur les fonds de l'État, malgré les contraintes budgétaires.



Choix de l'entreprise CGCOC



Le ministre Mahamat Assileck Halata a souligné que l'entreprise CGCOC avait été choisie car elle était la seule à pouvoir réaliser les travaux dans le délai imparti de trois mois. Il a également noté que CGCOC s'était engagée à garantir la solidité de la digue pendant 15 ans, avec une projection sur 50 ans. Parmi les nombreuses entreprises considérées, CGCOC a été jugée la plus apte à réaliser cette digue de manière efficace et durable.