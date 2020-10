Tchad : le ministre de l'Éducation lance la reprise des cours pour les classes intermédiaires

La circulaire demande aux enseignants d'évaluer les élèves afin de les identifier et mettre en place un programme de réussite scolaire (PRS) en faveur de ceux présentant des difficultés. Le PRS vise le renforcement des acquis des élèves en difficultés.



La reprise des cours de ce jeudi 1er octobre 2020 ne concerne que les classes intermédiaires. Cette reprise se fait par vague :

- le jeudi 1er octobre : ce sont seulement les élèves de CM1, CM2, 6ème, 5ème et 2nd ;

- le vendredi 02 octobre : CE1, CE2, 4ème et 1ère ;

- Et le samedi 03 octobre : Maternelle, CP1, CP2.