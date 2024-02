Tchad : le ministre de la Communication conduit une mission en RDC

Conduite par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, une mission gouvernementale s'est rendue à Kinshasa du 7 au 8 février 2024, sur invitation du facilitateur de la CEEAC, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Antoine Tshisekedi Tshilombo.



L'objectif de cette mission est d'harmoniser les points de vue concernant le retour au Tchad de Mahamat Ahmat Lazina, président national du ‘ Mouvement National pour le Changement au Tchad (MNCT). Suite à une séance de travail tenue à Kinshasa, le gouvernement a convenu avec Mahamat Ahmat Lazina des conditions de son retour au pays.



Ce dernier a exprimé son désir de revenir au Tchad et s'est montré réceptif à un dialogue ouvert et constructif. Dans un esprit d'apaisement et de réconciliation nationale, le gouvernement a accepté de faciliter son retour et de garantir sa sécurité.



Par ailleurs, le président du MNCT a souligné son engagement envers le‘ respect des lois et règlements en vigueur au Tchad, ainsi que sa volonté de ne pas entreprendre d'activités‘ politiques perturbatrices. En retour, le gouvernement s'est engagé, tout en respectant l'indépendance de la justice, à plaider en faveur d'un examen plus approfondi de la situation de Mahamat Ahmat Lazina.



Selon le communiqué du gouvernement « cette démarche témoigne de la volonté du général Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'Etat, de promouvoir le dialogue inclusif et de favoriser la réconciliation nationale ».



Le gouvernement réitère son engagement envers le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens et assure à Monsieur Lazina et à tous les citoyens tchadiens, un environnement propice au retour et à la participation active dans la vie politique et sociale de notre pays.



Le Tchad exprime sa profonde reconnaissance envers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République Démocratique du Congo, pour ses efforts incessants en faveur de la paix et de la stabilité au Tchad En effet, le chef de l'État congolais joue un rôle crucial dans le dialogue et la médiation entre les différentes parties impliquées dans le processus de transition au Tchad.



Ainsi, le gouvernement tchadien salue « son leadership et son dévouement envers la cause de la paix et de la stabilité, et son soutien continu dans les efforts visant à construire un avenir meilleur pour le peuple tchadien …».