Tchad : le ministre de la Communication échange avec les organisations professionnelles des médias

Le nouveau ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif Mahamat, a reçu ce mercredi 05 mars 2025, une délégation des professionnels des médias constitués des organisations faîtières dans leur ensemble à savoir : l'UJT, l'AMET, la Ligue des Journalistes Arabophones Tchadiens, l'Union des Femmes Communicatrices, le Patronat de la Presse Privée du Tchad, les Dynamiques des Médias Privés du Tchad, etc.



Cette rencontre avait pour but d'identifier les difficultés que rencontrent les médias tchadiens dans leur ensemble, et de définir un plan de travail en collaboration avec le ministère de la Communication.



En effet, les principaux points qui ont été évoqués durant cette rencontre sont : la question du projet de loi sur la protection et la sécurité des journalistes, le droit d'accès à l'information officielle pour les médias privés, l'aide publique à la presse jugée insuffisante, la professionnalisation du secteur de journalisme, la viabilité des médias confrontée aujourd'hui à une précarité, l'absence de loi sur la publicité et les annonces, la question du bilinguisme, la place des femmes dans le métier du journalisme.

Après avoir écouté les uns et les autres, le ministre Gassim a marqué sa volonté à accompagner l'ensemble de la presse tchadienne dans sa mission, dans le respect strict des règles et de déontologie. Il a par ailleurs déploré l'attitude de certains médias privés, notamment en ligne qui s'attaquent dit-il, à certaines personnalités, en touchant leur vie privée. « Il faut faire le distinguo entre le travail d'une personne ou d'un ministre qui ne fait pas bien son travail.



Attaquer la vie privée n'est pas du journalisme. Il a y a même une presse écrite qui s'est érigée en presse d'opposition », a indiqué le ministre Gassim Chérif Mahamat. Selon lui, il y a deux façons de faire la presse : il y a une presse qui fait l'information en continu, il y a des presses d'opinions, et cette dernière catégorie de presse n'est pas du journalisme, poursuit-il. Par ailleurs, le ministre de la Communication a exhorté les médias à exercer leur travail avec professionnalisme, avec vérité, et que chacun remplisse son cahier de charge, dans les limites de l'exercice de ses fonctions.



« Vous reprochez à l'État de ne pas être collaboratif, et vous faites du sensationnalisme parce que ça se vend. Si vous voulez que je plaide pour vous, aidez-moi aussi ! », a-t-il confié. Pour finir, le ministre a mis l'accent sur l'importance de la formation et du recyclage des journalistes. Concernant l'accès à l'information, il a affirmé qu'il n'y a pas de raison de faire de la rétention de l'information, car il n'y a rien à cacher.



En outre, il a assuré qu'avec la volonté du chef de l'État, il y a une nouvelle volonté manifeste d'ouvrir et repenser la communication gouvernementale. Pour ce qui est du cas des ex agents de l'ONAMA qui ont été licenciés, le ministre Gassim a rassuré quant à leur réhabilitation. Concernant toutes les difficultés énoncées ci haut, il a indiqué que c'est un chantier assez gros, et qu'il essayera d'apporter sa contribution pendant son passage à la tête de ce ministère.