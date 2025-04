Tchad : le ministre de la Culture lance les activités du premier forum Moussey à Gounou-Gaya

Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce 17 avril 2025, la cérémonie solennelle de l'ouverture des travaux du premier forum Moussey, à Gounou Gaya, chef-lieu du département de la Kabbia, province du Mayo-Kebbi Est.



La cérémonie d'ouverture a vu la présence du préfet, du maire de la commune de Gounou Gaya, des autorités traditionnelles, ainsi que des cadres ressortissants de cette localité.



Cette première édition du forum Moussey qui se déroule du 17 au 19 avril 2025, est une initiative qui vise à réunir les filles et fils du terroir, et ceux venus du Cameroun voisin, afin d’échanger sur les défis et les maux qui freinent l'entente entre les ressortissants de cette localité, ainsi que des questions liées au développement socio-économique et culturel durable en milieu Moussey.



Dans son allocution, le préfet du département de la Kabbia, Moussa Dassidi souligne que ce premier rendez-vous du donner et de recevoir, organisé par l'ensemble de la communauté Moussey du département de la Kabbia, du Mont-Illi, du Mayo-Dallah, du Mayo- Boney, du département de la Tandjilé, du Cameroun et de la diaspora, vise à diagnostiquer les maux qui minent le développement de cette localité, et les mésententes entre les filles et fils de cette communauté et d'en proposer des pistes de solutions pour un meilleur devenir des Moussey unis et réconciliés, tout en remerciant toutes les délégations qui ont fait le déplacement de Gounou-Gaya, pour prendre activement part à ce grand évènement de l'histoire.



Dans son discours de lancement, le ministre en charge de la Culture, s’est dit satisfait de voir les Moussey de tous les horizons, sans distinction de classe sociale ou socioprofessionnelle, converger vers Gounou-Gaya, pour échanger sur la cohésion sociale, l'unité fraternelle et le développement de tout un peuple.



La présence massive des participants au forum, composés des Moussey venus du Cameroun, du Tchad et de la diaspora, et des personnes nées dans les milieux Moussey, ayant une attache notoire avec cette communauté, est un signe fort de l'unité qui dépasse les frontières héritées de la colonisation.



Le ministre de la Culture souligne que les thématiques retenues pour le premier forum Moussey répondent parfaitement à la politique du gouvernement de la 5ème République. II a abordé plusieurs thématiques relatives aux potentialités et opportunités, pour un développement socio-économique et culturel en milieu Moussey. Dans notre siècle caractérisé par la communication mondiale, la culture et l'art Moussey sont concurrencés par ceux venus d'ailleurs.



Abordant la question des technologies de l'information et de la communication, le ministre souligne que cet outil contribue ainsi à la transformation culturelle de l'homme Moussey. « La consommation effrénée de tout ce qui nuit à la vie et à la santé de l'homme, l'agressivité injustifiée et la violence unitive, doivent être bannis », a-t-il déclaré.



Pendant son séjour à Gounou- Gaya, le ministre de la Culture, a visité le Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de cette localité. Cette occasion lui a permis d'échanger avec les responsables de cette institution, sur les difficultés auxquelles fait face ce Centre. Très attentif, le ministre a pris bonne note des doléances présentées par les responsables du Centre, et a promis en retour de les accompagner à travers des dotations en documents, notamment des livres.