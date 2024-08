Tchad : le ministre de la Fonction publique honoré par le personnel de son ministère

L'ensemble du personnel du ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale, a organisé ce 21 août 2024 dans l'enceinte du ministère, une cérémonie de réjouissance pour laquelle des chaleureuses félicitations ont été adressées au ministre Abdoulaye Mbodou Mbami, après qu'il ait été élu à la tête du Comité Technique Spécialisé sur le Développement, le Travail et l'Emploi (CTS- DSTE) de l'Union Africaine.



En effet, c'était à l'issue de la participation du ministre Abdoulaye Mbodou Mbami et de sa délégation à la 5ème session du CTS-DSTE de l'Union Africaine, ténue du 29 juillet au 02 août 2024 à Addis-Abeba, que celui-ci a été désigné par ses pairs africains, pour un mandat de deux ans.



Le secrétaire général du ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale, Baba Laye, a au nom du personnel, adressé ses vives félicitations à Abdoulaye Mbodou Mbami, pour son élection à la tête du CTS-DSTE.



Selon lui, cette marque de confiance n'est pas un fruit du hasard car cela démontre le leadership du ministre qui a toujours su gérer des situations difficiles au Tchad, voire l'Afrique toute entière. En outre, il rassuré le ministre du soutien de tout le personnel du ministère dans l'accomplissement de cette mission.



Pour sa part, le ministre Abdoulaye Mbodou Mbami, a indiqué que cette élection le place lui et son équipe, au-devant de la scène sur le plan international par rapport à la question du développement social, à la question de l'emploi et du travail, qui sont selon lui, des questions qui relèvent de son département ministériel.



" Pendant ces deux ans, nous allons défendre la cause par rapport à ces questions non seulement au Tchad, mais également au niveau international, et cela c'est à l'actif de la diplomatie tchadienne mais aussi à l'honneur de tout le peuple tchadien et personnel du ministère", a-t-il confié.



Par ailleurs, le ministre a expliqué que la réforme de la fonction publique constitue un élément fondamental pour l'avenir, et qu'il faudra la rendre moderne et accessible à tout moment aux usagers. Il espère de vive voix, de pouvoir compter et bénéficier du soutien du personnel dans l'exercice des tâches à lui confier.