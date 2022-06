Tchad : le ministre de la Jeunesse rencontre le COST et la Fondation Ramon Grosso

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat a reçu ce 28 juin, le président du Comité olympique et sportif tchadien (COST), et une délégation de la Fondation Ramon Grosso, conduite par son président.



Au cours de cette rencontre, les cinq filles tchadiennes qui sont en formation en gymnastique, au sein du centre à Madrid en Espagne, ont présenté leurs médailles remportées dans différentes compétitions.

Dans son allocution de circonstance, le ministre Mahmoud Ali Seïd a remercié la Fondation Ramon Grosso, pour son appui au développement du sport tchadien en général.



Pour la directrice de ladite Fondation, c'est une fierté pour son centre de pouvoir aider le Tchad dans le domaine sportif. Elle a par ailleurs remercié l'Etat tchadien, pour sa disponibilité et son hospitalité.