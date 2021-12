Tchad : le ministre de la Justice s’insurge contre le laxisme des magistrats

Dans une note-circulaire rendue publique ce 21 décembre 2021, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits humains, Mahamat Ahmad Alhabo instruit les procureurs généraux et présidents des cours d'appel de mettre fin au laxisme.



« Il m’a été donné de constaté que les délinquants sexuels, et ceux qui posent des coups et violences basées sur le genre (VBG), ne sont pas poursuivis avec toute la rigueur de la loi. Aussi, il vous est demandé d’instruire les procureurs de la République, ainsi que les présidents des Tribunaux de mettre fin à ce laxisme », rappelle-t-il.



Par conséquent, les procureurs de la République sont tenus à s’opposer à toutes les libérations non motivées sans que l’instruction ne soit achevée.