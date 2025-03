Tchad : le ministre de la Santé publique à Mao pour une visite de travail

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, s'est rendu ce jeudi 20 mars 2025 à Mao, dans la province du Kanem.



À cette occasion, il a été accueilli par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, accompagné de ses proches collaborateurs.



Tout d'abord, le délégué général du gouvernement, le général Asseif Mahamat Assouni, a souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation. Il a souligné que cette visite du ministre de la Santé publique et de la Prévention constitue un signal fort, permettant de constater directement les réalités du terrain.



Le ministre Abdelmadjid Abderrahim a, quant à lui, exprimé sa gratitude au délégué général du gouvernement, pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à sa délégation. Il a précisé que l'objectif de sa visite est de superviser les activités sanitaires, et de fournir des orientations en vue de leur bon fonctionnement.



Après avoir présenté ses civilités au premier magistrat de la province, le ministre et sa délégation ont visité l'hôpital provincial de Mao, sous un soleil ardent. Lors de cette visite, il a remercié les corps soignants, tout en prenant en compte leurs préoccupations.



Par la suite, il a inspecté le chantier en cours de construction de l'hôpital provincial, où il a exprimé sa reconnaissance aux autorités locales, et à l'entreprise Sedigui, responsable des travaux.