Tchad : le ministre de la Sécurité au chevet des victimes de l'accident d'Hélibongo

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, est arrivé ce vendredi matin à Sarh, chef-lieu la province du Moyen-Chari.



Il s'est immédiatement rendu à Hélibongo, village situé à 17 km de Sarh, sur les lieux de l'accident qui a fait 22 morts et 26 blessés, mercredi soir, sur un pont qui traverse le fleuve Chari. Le ministre était accompagné du Gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Saïr Fadoul.



"Je suis venu ici présenter mes condoléances, compatir avec les parents et familles des victimes. C'est un accident déplorable", a déclaré Mahamat Abali Salah qui a reconstitué les évènements.



La délégation ministérielle s'est ensuite rendu à l'hôpital régional de Sarh où sont soignés les blessés.



La surcharge des véhicules est "interdite"



Une réunion avec les autorités civiles et militaires a eu lieu au gouvernorat de la ville de Sarh. Le ministre Mahamat Abali Salah a mis l'accent sur le respect des conditions sécuritaires. "La surcharge des véhicules est interdire. Les autorités doivent faire respecter ce principe pour le bien-être de la population", a-t-il rappelé.