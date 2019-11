Tchad : le ministre de la défense se félicite du travail abattu pendant l'état d'urgence

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, et le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismael Chaïbo, sont arrivés vendredi à Abéché, dans la province du Ouaddaï.



Le déplacement des deux ministres -à la tête d'une délégation de plusieurs responsables administratifs et militaires- s'inscrit dans le cadre du suivi de l'état d'urgence. Ils ont été accueillis à l'aéroport d'Abéché par le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou.



Depuis l'instauration de l'état d'urgence, c'est la deuxième tournée des deux ministres en charge de la coordination de l'état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Tibesti.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a indiqué que des milliers d'armes ont été saisies entre les mains de civils depuis l'instauration de l'état d'urgence. Il s'est félicité de la détermination des autorités à ramener la paix dans la zone.



"La province du Ouaddaï fait partie des provinces où a été décrété l'état d'urgence. On a eu la chance de venir juste avant l'état d'urgence, pendant l'état d'urgence et lors de notre dernier séjour à Abéché pour la conférence des gouverneurs", a déclaré le ministre Mahamat Abali Salah.



"Avant d'arriver, nous avons déjà eu le résultat de votre travail. Je profite de l'occasion pour vous féliciter, au nom du chef de l'Etat, pour le travail que vous avez abattu. Notre séjour est bref puisque nous allons profiter de la journée de demain pour aller dans la province de Sila", a ajouté le ministre.



Le 10 septembre dernier, l'Assemblée nationale a approuvé une prolongation de l'état d'urgence de quatre mois. Ce régime d'exception a été instauré le 20 août 2019 pour mettre fin aux conflits intercommunautaires et ramener la quiétude au sein de la population.



Le chef de l'Etat serait attendu le 20 novembre prochain à l'Est du Tchad. L'information n'est toutefois pas encore confirmée.