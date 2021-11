Tchad : le ministre de la santé rassure pour la bourse d'étudiants de médecine

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a présidé ce 25 novembre une réunion qui a regroupé les cadres, les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires et des représentants du collectif des étudiants en médecine.La rencontre a débattu des sujets liés a la bourse et aux indemnités des étudiants en 7ème année qui participent aux activités des CHU, informe le département ministériel.S’agissant de la bourse, des démarches ont été faites et le dossier est en bonne voie, a rassuré le ministre. Pour les indemnités, des actes ont été pris et le contenu doit être exécuté, a souligné le ministre. Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a insisté ensuite sur l’exécution des instructions données et des décisions prises pour permettre aux étudiants de passer la période de stage dans un environnement convenable et acceptable.Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a demandé aux responsables des services techniques du ministère de s’investir pour faciliter la mise en œuvre des recommandations et mesures afin soutenir les étudiants à mener les activités pratiques sans difficultés majeures.Le ministre a invité les étudiants au bon sens pour atteindre le but recherché mais également à considérer la volonté politique pour plus de responsabilité et d’objectivité.