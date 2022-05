Tchad : le ministre de la sécurité dénonce la présence des mineurs parmi les manifestants

Le ministre de la Sécurité publique Idriss Dokony Adiker a réagi ce 14 mai à la manifestation de Wakit Tamma qui a dégénéré à N'Djamena et Abéché. Il a rappelé que la marche a été autorisée sous condition du respect de l'ordre public par les organisateurs.



"Quand on tient compte de cette autorisation, le gouvernement dans sa politique continue de respecter la charte. Les autorisations de marcher ont été autorisées mais il va de soi que l'organisateur s'assume en respectant les termes inscrits dans cet arrêté", selon le général Idriss Dokony Adiker.



"Ce matin, non seulement l'itinéraire n'a pas été respecté mais aussi, plus grave, l'utilisation des mineurs. Ce matin dans la manifestation, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des enfants, des écoliers. Tous ceux qui ont participé à la marche de ce matin sont des jeunes âgés de 5 à 15 ans", affirme le ministre.



Les autorités entendent retrouver les auteurs des dégradations en vue de poursuites judiciaires.