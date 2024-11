Tchad : le ministre des Affaires étrangères reçoit l’envoyé spécial pour le Sahel de la Suisse

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères du Tchad, Abderaman Koulamallah, a reçu en audience, ce jeudi 14 novembre, l’envoyé spécial pour le Sahel de la Suisse, Mme Cédrine Beney.



Au cours de cette rencontre, Mme Beney a exprimé ses sincères condoléances au peuple tchadien, suite aux récentes attaques perpétrées par Boko Haram, qui ont accentué les défis sécuritaires et humanitaires auxquels le Tchad fait face.



La diplomate suisse a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Tchad dans la gestion de cette situation complexe, notamment par le biais d'une aide humanitaire pour les réfugiés qui affluent en raison de la crise.



Elle a également salué l’hospitalité du Tchad envers les réfugiés, reconnaissant les efforts considérables déployés par le pays pour accueillir ceux qui fuient les conflits. Cet accueil est non seulement un acte de solidarité, mais aussi un témoignage des valeurs humanitaires partagées par le Tchad et la Suisse.



Pour sa part, le représentant de la coopération suisse au Tchad a assuré que son institution poursuivra son soutien dans les domaines clés du développement, visant à renforcer les capacités du Tchad, face aux défis multiples qu'il rencontre.



Cette assistance est cruciale pour le renforcement des infrastructures, la promotion de l'éducation et l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables.