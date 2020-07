Tchad : le ministre des armées est arrivé à Baga Sola, au Lac

Le ministre en charge des armées, le général Mahamat Abali Salah, est arrivé dimanche à Baga Sola, dans la province du Lac, à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air.



Il a été accueilli par le gouverneur du Lac, le général Abadi Saïr Fadoul et le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud.



Plus de 8000 militaires sont actuellement déployés dans la zone du Lac pour assurer la sécurité et éviter toute infiltration terroriste.



Depuis la fin de l'opération Colère de Bohoma, "il n'y a pas eu une seule incursion de Boko Haram sur notre territoire. Les soldats patrouillent nuit et jour. Et vous avez un effectif important", a assuré le 29 juin dernier le chef de l'État.



Détails à suivre.