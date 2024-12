Tchad : le ministre égyptien des Affaires étrangères en visite à N’Djamena

Badr Abdelatty, ministre des Affaires étrangères de la République arabe d’Égypte, est arrivé ce jeudi à N’Djamena, pour une visite officielle de 48 heures.



À son arrivée à l’aéroport international Hassan Djamous, il a été chaleureusement accueilli par son homologue tchadien, Abderaman Koulamallah, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères.



Cette visite du chef de la diplomatie égyptienne, accompagné d’une forte délégation composée des membres du gouvernement et des hommes d’affaires, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et l’Égypte, et constitue une opportunité pour approfondir la coopération dans des domaines stratégiques d’intérêt commun, notamment la diplomatie, l’élevage, la communication, les infrastructures, entre autres.