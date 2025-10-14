Tchad : le nouveau PCA de la TCHADELEC officiellement installé

Nommé par le décret n°2455/PR/2025 du 26 septembre 2025, le nouveau président du Conseil d’administration de la Société Tchadienne d’Électricité (TCHADELEC), Koréy Djimi, a été officiellement installé ce 13 octobre 2025 par la secrétaire générale adjointe à la Présidence de la République, Mme Évodia Pakouré.



La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de la Direction générale de la société, situés à Farcha, dans le 1er arrondissement de N’Djamena, en présence du directeur général adjoint de TCHADELEC, de l’inspecteur du ministère de l’Eau et de l’Énergie, de plusieurs directeurs généraux, ainsi que de nombreux responsables de l’institution.



Présidant la cérémonie, Mme Évodia Pakouré a procédé à la lecture du décret portant nomination de Koréy Djimi au poste de président du Conseil d’administration de la TCHADELEC. Dans son allocution, le nouveau PCA a d’abord exprimé sa profonde gratitude au Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, chef de l’État, pour la confiance placée en sa personne. Il a ensuite évoqué les défis auxquels faisait face l’ex-SNE, soulignant notamment les dysfonctionnements liés à la gestion antérieure.



« Nous n’avons pas intérêt à prononcer de beaux discours pour ensuite répéter les mêmes erreurs. Il ne faut plus créer des entreprises, les gérer mal, les endetter, puis les abandonner pour en recréer d’autres », a-t-il déclaré avec fermeté.



M. Koréy Djimi a appelé à ouvrir une nouvelle page avec la TCHADELEC, dans la continuité de la vision du chef de l’État, afin d’assurer un approvisionnement stable et durable en énergie électrique pour les populations tchadiennes. Il a exhorté l’ensemble du personnel à travailler dans la discipline, le respect des textes et la hiérarchie, pour des résultats concrets et positifs.



Le nouveau PCA a également insisté sur la collaboration franche entre les différents organes de la société, la Direction générale, le Conseil d’administration et les ministères de tutelle technique et financière — avant d’inviter les femmes et les hommes de la TCHADELEC à s’investir pleinement pour relever les défis énergétiques du pays.