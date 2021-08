Tchad : le nouveau commandant de l'opération Barkhane reçu à la Présidence

Le Président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a reçu vendredi matin le nouveau commandant de l’opération Barkhane, général Michon Laurent, accompagné de l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery.



"La coopération entre le Tchad et la France d’une part et entre la France et le G5 Sahel d’autre part au regard des perspectives de l’Opération, ont été au menu des discussions", explique la Présidence.



Le général de division Michon Laurent prend les rênes de l’opération à un moment où elle amorce une transformation profonde. La déclinaison militaire de cette transformation se fait en concertation étroite avec tous les pays du G5 Sahel, a-t-il dit.



« Le Tchad ne doit pas se sentir seul », a affirmé l'ambassadeur de France au Tchad, au lendemain d'une attaque meurtrière de Boko Haram contre des soldats dans la province du Lac.



La Présidence souligne que "le Tchad, épicentre de l’opération Barkhane, entretient une excellente coopération militaire avec la France. Un exemple étendu aux autres pays du G5 Sahel aux côtés desquels les deux pays combattent le terrorisme".