Tchad : le nouveau commandant de la garde nomade installé, le 3ème en cinq mois

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, a installé vendredi le nouveau commandant de la garde nationale et nomade du Tchad.La cérémonie a eu lieu dans la cour de la garde nationale et nomade, en présence de nombreux officiers, notamment le chef d'état-major des armées, Tahir Erda Tahiro.Le nouveau commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad est le général de division Tahir Youssouf Boy. Il remplace le général de Brigade Ahmat Goukouni Mourali, appelé à d'autres fonctions, au terme du décret n°1978 du 19 novembre 2019 Le général de brigade Ahmat Goukouni Mourali a été nommé le 19 juillet 2019 . Il quitte son poste après mois de quatre mois de fonctions. Il avait remplacé le général de brigade Ahmat Tahir Hissein qui avait fait 39 jours de fonctions. Le 10 juin dernier , le général de Brigade Tahir Ahmat Hissein avait remplacé le général de corps d'armées Mahamat Saleh Brahim Ardja qui avait passé le témoin après six ans à la tête de la GNNT.Il s'agit du troisième commandant de la GNNT qui est nommé en l'espace de cinq mois. D'après le ministre Mahamat Abali Salah, "les changements successifs intervenus en un an à la tête de la GNNT démontrent à suffisance le souci constant de la hiérarchie de la rapprocher au maximum de la population jusqu'à l'arrière du pays."La garde nomade est composée de 8262 hommes.