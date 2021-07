Tchad : le nouveau commandant du groupement n°15 de la GNNT installé au Salamat

Am Timan - Le nouveau commandant du groupement n° 15 de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), le colonel Barkaï Koré Berdeï, a été installé le 13 juin dans ses fonctions. Il a remplacé le colonel Mahamat Issa Galmaï qui lui a passé le témoin après trois ans de service.



La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Brahim Siam. Il a demandé aux troupes de reconnaitre le colonel Barkaï Koré Berdeï comme leur chef et de lui obéir dans le cadre de l'application de textes.