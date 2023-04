Tchad : le nouveau délégué en charge de la jeunesse du Ouaddaï installé

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a installé cette semaine le nouveau délégué de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial du Ouaddaï dans ses nouvelles fonctions.



C’était dans la salle de réunion du gouvernorat, en présence de ses collaborateurs civils et militaires. Nommé par décret N°0472 du 24 mars 2023, le nouveau délégué du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial du Ouaddaï, Ousman Hamdan Azib, remplace à ce poste Bichara Assamah Issa, qui a passé six mois à la tête de la délégation.



Dans son discours bilan, le délégué sortant, Bichara Assamah Issa, a qualifié son séjour à la tête de la délégation de la Jeunesse du Ouaddaï de positif.



En installant le nouveau délégué, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a rappelé la mission assignée au délégué de la Jeunesse pour faire rayonner le département afin de relever les défis liés à l'épanouissement de la jeunesse et des sports. Le secrétaire général de la province du Ouaddaï a enfin remercié le délégué sortant, pour le travail accompli.



Pour sa part, le délégué entrant de la jeunesse du Ouaddaï, Ousman Hamdan Azib, a exprimé ses sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays, pour la confiance placée en lui en lui confiant la gestion de la délégation de la jeunesse du Ouaddaï.



Le délégué entrant œuvrera pour l'encadrement, la formation, l'orientation et l'animation de la jeunesse du Ouaddaï. Il sollicite également le concours de ses collaborateurs pour la réussite de sa mission. La cérémonie s'est terminée par une photo de famille.