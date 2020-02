Tchad : le nouveau délégué provincial de l'environnement, l'eau et la pêche installé à Am-Timan

Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, représentant le Gouverneur, a installé officiellement le nouveau Délégué provincial de l'environnement, de l'eau et de la pêche. L'installation a eu lieu ce mercredi 26 février au cours d'une cérémonie à la salle de réunion du gouvernorat.



Au terme du décret n° 0070/PR/MEEP/2020 du 3 février 2020, Hassan Brahim Ali est nommé délégué provincial de l'environnement, de l'eau et de pêche, à la province du Salamat, en remplacement de Hamid Moussa, démissionnaire.



Dans son allocution, le représentant du délégué sortant, Bechir Djimet Seïd, d'ailleurs chef de service environnement, a dressé une liste des quelques services principaux qui composent cette délégation, à savoir : les inspections forestières, la brigade mobile, les secteurs faune, eau, pêche et sans oublier le Parc National de Zakouma qui a un statut particulier de gestion.



Représentant le gouverneur, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a pris la parole pour s'adresser à l'endroit du nouveau délégué. La tâche qui l'attend est difficile certes, mais pas impossible s'il s'arme de patience et de courage pour réussir sa mission, a-t-il dit.



Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, Maab Mara a installé le nouveau délégué dans ses nouvelles fonctions.



Prenant officiellement service, Hassan Brahim Ali a adressé sa profonde gratitude au chef de l'Etat Idriss Deby pour la confiance sans cesse renouvelée en sa modeste personne en le nommant à ce poste.



Rappelons qu'avant de venir au Salamat, Hassan Brahim Ali a occupé le même poste à la délégation de l'environnement, de l'eau et de la pêche du Ouaddaï.