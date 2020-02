Tchad : le nouveau directeur de la police nationale installé

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, général Mahamat Abali Salah, a installé vendredi le nouveau directeur général de la police nationale, Ahmat Youssouf Mahamat Itno.



La cérémonie de passation de service a eu lieu à la direction générale de la police nationale à N'Djamena.



Ahmat Youssouf Mahamat Itno remplace le contrôleur général de police Hissein Doudoua Hamit, appelé à d'autres fonctions. Il a été nommé jeudi au terme du décret n° 0053.



Le directeur général adjoint, le contrôleur Général de Police Benguela Guidjinga, a été maintenu à son poste.



Le nouveau DGPN appelle ses collaborateurs au travail



Dans son discours, Ahmat Youssouf Mahamat Itno s'est félicité de la confiance placée en lui par le chef de l'Etat. Il a déclaré que le DGPN sortant a donné le meilleur de lui pour la réussite de sa mission, et lui a souhaité plein de succès pour les prochaines missions qui lui seront confiées.



Il a appelé ses collaborateurs à veiller à la sécurité de la population, et à bien respecter les lois de la République, ainsi que l'autorité de l'Etat.