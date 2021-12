Tchad : le nouveau gouverneur du Borkou installé à Faya

Le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Bechir Chérif, a installé officiellement le 2 décembre 2021, le nouveau gouverneur de la province du Borkou dans ses nouvelles fonctions.



Pargue Dieudonné Jacques, secrétaire général de la province du Borkou, par ailleurs gouverneur par intérim, a tenu à informer que les proches collaborateurs et la population du Borkou sont debout pour œuvrer afin que la province puisse prendre l'essor d'un développement durable.



Installant le nouveau gouverneur, le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation a laissé entendre que chaque citoyen tchadien a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement de transition. Ainsi, l'appui de chaque citoyen, à travers les valeurs de paix, de tolérance, de vivre ensemble et surtout du respect des lois de la République et de l'autorité de l'Etat, est indispensable afin d'aider le gouvernement à mieux exécuter sa feuille de route. Durant cette période de transition, il est question d’atteinte les objectifs fixés visant à réunir tous les filles et fils du pays, pour un dialogue inclusif.



Le général de corps d'armée Hassane Saleh Algadam Aldjinedi, gouverneur entrant du Borkou, a remercié le président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno et son ministre de tutelle, pour le choix entériné de sa personne. Par la même occasion, les remerciements fraternels du gouverneur entrant ont été adressés à la population du Borkou, pour l'accueil combien chaleureux, le tout dans une ambiance de générosité de la culture du terroir.



Par ailleurs, le général de corps d'armée Hassane Saleh Algadam Aldjinedi, en guise de rétrospective, souligne que le Borkou a connu des événements remarquables qui ont apporté une contribution dans l'histoire du Tchad. « J’aimerai que la population du Borkou soit la réincarnation de ce sacrifice pour le développement de cette province », conclut le nouveau gouverneur du Borkou.