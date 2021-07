Tchad : le nouveau gouverneur du Guera donne des orientations à la population

Après sa prise de contact avec les autorités administratives, les magistrats et les services déconcentrés de l'état, le nouveau gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, a tenu une réunion ce 15 juillet 2021, avec les différentes couches socioprofessionnelles de la ville de Mongo.



La rencontre s'inscrit dans le cadre de sa série de réunions de prise de contact, à différents niveaux, afin de donner des nouvelles orientations pour la bonne marche de la province du Guera. Dans son intervention, le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, a précisé que cette unité administrative est un exemple en matière de la cohabitation pacifique. Il a encouragé les différentes couches socioprofessionnelles à toujours cultiver la paix et la cohésion sociale.



La question de la sécurité n'a pas été perdue de vue. Elle doit être l'affaire de tous. Le n° 1 de la province du Guera a promis à la population qu’il mettra tout le paquet, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.