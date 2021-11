Tchad : le nouveau gouverneur du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, installé

Le gouverneur entrant de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa modeste personne. Il a ensuite sollicité la franche collaboration de ses collaborateurs et administrés afin de relever le défi, celui d’assurer la sécurité des biens et des personnes et le développement socio-économique de la province.



La cérémonie a vu la présence des autorités administratives, militaires et traditionnelles. Elle a pris fin avec la signature du procès-verbal de passation de service.