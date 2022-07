Tchad : le nouveau gouverneur du Logone Oriental à la rencontre de ses administrés

C’est avec les responsables et personnel de la presse locale qu’il a achevé la dite série de rencontre. Au cours de cette réunion, le gouverneur a encouragé et félicité ces derniers pour le travail remarquable qu’ils abattent quotidiennement.



Le 1er magistrat du Logone Oriental, Abdelkérim Seïd Bauche s’est dit disposé à collaborer avec les hommes des médias locaux et préserver la liberté de presse.



Les encouragements et le respect des règles du métier sont les principaux points abordés au cours de cette rencontre.



Les journalistes des radios publics et surtout ceux privés de la place se sont relayés pour égrener le chapelet des difficultés qu’ils rencontrent au quotidien dans l’exercice de leur métier.



Lesquelles difficultés se résument au difficile accès d’information auprès des autorités à différents niveaux mais également aux mauvaises relations entre journaliste et ses autorités.



Le gouverneur comme réponse, a rassuré la presse locale qu’à son niveau, aucune barrière ne sera possible. Il a promis de faire autant que peut se faire, ce qui est à son pouvoir pour qu’une bonne relation s’observe entre les autorités militaires, départementales, sous-préfectorales et les journalistes sur toute l’étendue de sa circonscription administrative.



A noter que le gouverneur Abdelkérim Seïd Bauche a, de toutes les rencontres eu avec les différentes couches du Logone Oriental, appelé au travail bien fait.