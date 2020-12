Tchad : le paiement des salaires, primes et indemnités lancé pour les enseignement-chercheurs

Le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) suspend son préavis de grève du lundi 21 décembre prochain suite au déclenchement du paiement des salaires, primes et indemnités dans les institutions de l'enseignement supérieur.



Le président du bureau exécutif national du SYNECS, Dr. Guirayo Jérémie, rappelle au gouvernement que les arriérés des frais de jury et d'encadrement, des vacations et des heures supplémentaires ainsi que la signature du Décret portant révision de l'arrêté n° 327 sur le minima horaire ne doivent en aucun cas être occultés pour causer encore d'autres désagréments.