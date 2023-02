Tchad : le parti FPF installe les bureaux exécutifs du Moyen-Chari et du département de Barh-Koh

Le président national du parti, Adoumbaye Daniel, a organisé un atelier de formation sur la notion de fédéralisme au centre des jeunes Don Bosco à l'intention de ses militants et militantes. À l'issue de cette formation, les participants ont adressé des recommandations au bureau national en demandant de pérenniser ce genre de formation, d'aider le bureau provincial à installer les bureaux départementaux, de mettre à la disposition du bureau provincial des supports de visibilité, et de fournir des informations politiques en temps réel pour une communication harmonieuse.



Le président national du FPF, Adoumbaye Daniel, a profité de l'occasion pour installer les membres du bureau exécutif provincial du Moyen-Chari et ceux du bureau départemental du Barh-Koh. Il a exhorté les deux bureaux à tenir haut le flambeau du parti dans la province du Moyen-Chari. Pour sa part, le président du bureau exécutif du FPF de la province du Moyen-Chari, Nodjigoto Djimrangar, se dit conscient des tâches qui l'attendent et promet de relever le défi avec le concours de tous les militants et militantes du FPF.



Le président du bureau exécutif du Front Populaire pour la Fédération (FPF) de la province du Moyen-Chari, Nodjigoto Djimrangar, a pour vice-président Guergombaye Tadjinanté, et que Nicolas Neram est nommé président du bureau exécutif départemental du Barh-Koh. Le bureau exécutif du Front Populaire pour la Fédération (FPF) de la province du Moyen-Chari compte 17 membres, tandis que celui du département du Barh-Koh en compte 14.