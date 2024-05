Tchad : le parti Les Transformateurs dénonce les provocations faites avec les moyens de l’Etat

« Les 5 et 6 mai 2024, les Tchadiens sont sortis massivement pour voter et exprimer très clairement leur ferme volonté de changement, portée par le candidat de la coalition « Justice-Egalité », Dr Assyongar Masra Succès.



Les données de l'ensemble des bureaux de vote, compilées par les états-majors des candidats, illustrent indiscutablement cette volonté de changement dans tout le pays. Ceux qui ont peur de la vérité des urnes et du choix du peuple tchadien se lancent dans des provocations très graves, avec les moyens de l'Etat.



La résidence privée du Premier ministre, Dr Assyongar Masra Succès, par ailleurs candidat à cette élection présidentielle, fait l'objet d'une surveillance permanente par drone. Une vidéo est même publiée en ligne par un ministre de la République et relayée par un autre, montrant des images dévoyées issues de ces drones et visant à le diffamer.



Cette situation de violation de domicile assortie de diffamation et de menace de sa sécurité est extrêmement grave et doit s'arrêter.



Les militants du parti Les Transformateurs, de la coalition Justice-Egalité et sympathisants font l'objet de menaces et subissent des violences graves, notamment de certaines autorités administratives et de quelques forces de défense et de sécurité :

Des arrestations arbitraires en dehors de toute procédure légale, d'autres activement recherchés. Nous demandons la libération de tous ceux qui sont arrêtés et la cessation de ces intimidations ;

Des refus d'accès à des bureaux de vote en violation du principe de transparence qui devrait gouverner toute élection crédible ;

Des violences inimaginables, y compris des tirs à balle réelle, afin de s'accaparer des bulletins et procès-verbaux, certains de ces cas sont documentés par des constats d'huissiers ;

Des manipulations grossières visant à salir la réputation et l'intégrité des Transformateurs.



Les Transformateurs et leurs alliés tiennent à alerter l'opinion nationale et internationale sur ces comportements inacceptables dans un Etat de droit, ct sur les risques que ceux-ci font peser sur le processus électoral en cours. Ils n'entendent pas continuer à subir de manière impassible ces actions et tiennent ces auteurs pour responsables de tout ce qui pourrait advenir.



Les Transformateurs restent déterminés à faire respecter les valeurs démocratiques et à garantir que la voix du peuple sortie des urnes soit entendue dans un environnement sécurisé et apaisé.



Dr Assyongar Masra Succès a toujours prôné la paix et la lutte pacifique. Il a promis un Tchad où tout le monde aura sa place, sans vengeance, dans l'unité et la vraie paix basée sur la justice et l'égalité. A cet égard, il appelle le peuple à rester vigilent et mobilisé pour défendre sa volonté exprimée dans les urnes. »



Telle est la teneur d’un communiqué signé par le secrétaire général du parti Les Transformateurs et rendu public ce 08 mai 2024.