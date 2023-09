Tchad : le parti MONADAT mobilise en masse pour l’enrôlement au fichier électoral

Dans le cadre de l'opération de révision du fichier électoral, le Mouvement National pour la Démocratie et l'Alternance au Tchad (MONADAT) a organisé ce 15 septembre une cérémonie de sensibilisation dans les 7ème et 8ème arrondissements de la ville de N'Djamena. L'objectif était d'expliquer à leurs militants l'importance de la carte d'électeur.



Lors de ces cérémonies de sensibilisation dans les deux circonscriptions, les militants des 7ème et 8ème arrondissements du MONADAT, par la voix de leurs présidents de comités respectifs, ont exprimé leur détermination à rester fidèles à l'idéologie de leur parti.



Dans ses discours prononcés dans les 7ème et 8ème arrondissements, le président national du parti MONADAT, Mahamat Saleh Hissein Ben Malala, a souligné que le MONADAT lutte pour la démocratie au Tchad et pour l'alternance. Il a précisé que son parti n'achète pas la conscience des jeunes, mais qu'il se bat pour l'intérêt public et les acquis de la république. Le président du MONADAT a appelé les jeunes à s'impliquer activement dans cette période de révision du fichier électoral. Il a exhorté ses militants à sortir massivement pour s'inscrire sur la liste électorale dans les 24 prochaines heures. Mahamat Saleh Hissein Ben Malala a rappelé à ses partisans que la carte d'électeur permet aux citoyens d'exprimer leur choix lors des futures élections.



Il a exprimé sa gratitude envers tous les militants des deux arrondissements pour leur grande participation à cette cérémonie. Ensuite, il a demandé à ses partisans de bien comprendre les objectifs du parti, qui lutte sans relâche pour l'unité nationale, la paix et le développement du pays. Mahamat Saleh Hissein Ben Malala a souligné que, en l'espace de deux mois, son parti s'est solidement positionné sur la scène politique et a gagné de nombreux militants.



Le président national du parti MONADAT a salué la capacité de ses partisans dans les dix arrondissements de la ville de N'Djamena. Selon lui, les militants du MONADAT sont capables d'organiser des activités communes et des rassemblements à travers la ville de N'Djamena.