Tchad : le parti PISTE prône le vote "NON" au référendum pour un État fédéral

Le président du PISTE a attribué les problèmes actuels du Tchad, notamment la souffrance et la mauvaise gouvernance, à la structure actuelle de l'État unitaire. Il a souligné que cette situation perdure depuis les années 1900 et représente un fléau pour le pays. Selon lui, seul un État fédéral pourrait mettre fin à cette situation.



Ringar a également critiqué l'utilisation excessive des fonds publics pour négocier avec les groupes rebelles, remettant en question l'adage selon lequel "la paix n'a pas de prix". Pour lui, la fédération est la seule solution viable pour résoudre ces problèmes et garantir qu'aucun Tchadien ne soit réduit en esclavage dans son propre pays.