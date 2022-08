Tchad : le parti PPCD demande aux autorités d'agir rapidement pour éviter les violences

Pour le chef du parti PPCD, le dialogue national inclusif et souverain n'aura pas de sens si le gouvernement ne parvient pas à prévenir et gérer les conflits.



Par ailleurs, le parti demande aux politico-militaires qui n'ont pas signé l'accord de Doha de le faire avant le 20 août 2022, date du lancement des assises du dialogue national. Abdraman Mahamat Abba souligne que ce dialogue sera l'occasion pour les tchadiens de discuter sur tous les sujets et de modeler un Tchad nouveau.