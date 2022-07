Tchad : le parti RDC exclut 4 membres dont son vice-président

Il pointe quatre membres du bureau exécutif du parti à savoir : Goni Mahamat Saleh, le vice-président, Mahamat Boukar Hassan, Adium Abakar Zakaria et Oumar Mahamat Salah.



​Mahamat Nour Issakha relève qu'ils se sont retrouvés dans un hôtel le 2 juillet 2022 et l'on destitué en l'absence des autres membres et en violation des dispositions de l'article 21 du statut du parti.



Un congrès extraordinaire convoqué le 3 juillet au siège du parti a entériné l'exclusion des quatre personnes incriminées.



Le parti RDC précise que "des poursuites judiciaires seront engagées contre le vice-président et ses complices pour faux et usage de faux du cachet qu'ils ont eu à falsifier".