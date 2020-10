Tchad : le parti RDP appelle la population du Hadjer Lamis à s'inscrire sur le fichier électoral

Dans le cadre du processus d'appui au recensement électoral 2020, le chef de file du parti Rassemblement Démocratique pour le Peuple (RDP) au Hadjer Lamis, Zeneba Mahamat Adoum, et sa délégation composée du président fédéral Moussa Adoum Adoumaï et du président départemental de Dagana, Ali Abdoulaye, organise ce samedi une campagne de sensibilisation et d'information pour la population de Hadjer-Lamis.



Cette campagne est suivie d'un point de presse présenté par le chef de file du RDP au Hadjer-Lamis, Zeneba Mahamat Adoum.



Le chef de file explique que l'inscription sur les listes électorales est obligatoire, c'est un droit et un devoir pour tout citoyen tchadien remplissant les conditions fixées par la loi.



Pour Zenaba Mahamat Adoum, le recensement est crucial pour le pays, pour la population, pour la province et pour le parti. Elle lance un vibrant appel à toute la population de Hadjer-Lamis afin de faciliter la participation massive au recensement électoral des personnes qui remplissent les conditions.



Zeneba Mahamat Adoum exhorte les militants et sympathisants du parti et l'ensemble des citoyens, y compris les jeunes, à une mobilisation massive. Elle appelle les militants du RDP à s'investir pleinement dans le suivi en amont et en aval de l'opération conduite par la CENI et ses démembrements en vue d'assurer son succès total dans les délais fixés.



Le chef de file remercie également le MPS pour le travail abattu dans la province de Hadjer-Lamis.