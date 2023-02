Tchad : le parti RNDT Le Reveil du Ouaddaï apporte son soutien aux victimes d'un incendie à Abéché

Le président provincial du parti, Abdelrahim Mahamat Sanoussi, a déclaré que cette visite visait à améliorer le moral des patients, et a souligné que le RNDT, au-delà de sa nature politique, est à la disposition des personnes vulnérables. Le rapporteur général du parti provincial, Hissein Youssouf, a également précisé que ce geste modeste aiderait les malades à se sentir plus en paix, tout en appelant d'autres partis et des personnes de bonne volonté à faire de même.



L'infirmière Haoua Khamis, au nom de l'hôpital et des bénéficiaires, a remercié et exprimé sa gratitude aux militants du RNDT pour leur pensée aux victimes de l'incendie admises dans sa formation sanitaire. Chaque patient a reçu une enveloppe financière en guise de soutien.



Le parti RNDT Le Réveil du Ouaddaï montre son engagement envers les personnes vulnérables en offrant son aide aux victimes de l'incendie à Abéché.