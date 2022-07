Tchad : le parti RNDT Le Réveil installe des sous-fédérations au Ouaddaï

Ils sont plus d'une centaine de jeunes et femmes à être installés dans les différents organes du parti à Assounga. Occasion pour la conseillère nationale du parti, Karama Bachar, de préciser que le RNDT Le Réveil est un parti de jeunes et femmes qui lutte contre le clivage et les maux qui minent l'épanouissement de la jeunesse et de la femme tchadienne.



Karama Bachar a appelé les jeunes et les femmes d'Assounga à adhérer massivement au parti pour leur épanouissement socio-économique.



Le président du comité d'organisation, Ousman Hissein, a relevé que le parti œuvre pour la réussite de la transition au Tchad. Cependant, il a invité les membres des différents organes installés à aller à la rencontre des militants pour les sensibiliser afin de mieux connaître les idéaux du parti et la transition en cours.



Installant, les différentes sous-fédérations du département d'Assounga, le secrétaire national au transport et à l'aviation du parti, Alhadj Mbodou Wattara, a appelé tous les présidents des organes d'Assounga et leurs camarades du bureau à plus d'engagement afin de défendre les couleurs du parti dans le département. Il a enfin exhorté les tchadiens à s´engager résolument dans le processus de réconciliation nationale entamé par le Conseil militaire de transition.