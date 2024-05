Tchad : le parti URT dénonce des irrégularités électorales et appelle au boycott

Selon Siddick Abdelkrim Haggar, président de l'URT, le conseil constitutionnel, composé exclusivement de cadres du MPS, a éliminé tous les candidats sérieux susceptibles de rivaliser avec le candidat du MPS. De plus, l'utilisation des ressources de l'État, incluant avions, hélicoptères et véhicules administratifs, ainsi que le soutien de l'armée, a été détournée au profit du candidat du MPS.



Le président de l'URT affirme que l'Agence Nationale de Gestion des Elections (ANGE) prépare des résultats falsifiés qui ne reflèteront pas la volonté populaire, assurant ainsi une victoire au premier tour pour leur candidat.



Face à cette situation, l'URT appelle le peuple tchadien à boycotter le scrutin du 6 mai 2024. "Restez à la maison, n'allez pas voter," déclare Siddick Abdelkrim Haggar, soulignant que "aucun changement ne peut advenir de cette mascarade électorale."



L'URT invite également les citoyens à rejoindre massivement le parti pour œuvrer ensemble vers l'avènement d'un Tchad véritablement démocratique, doté d'institutions fortes et exempt de corruption.